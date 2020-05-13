Члены депутатской комиссии по вопросам транспорта и инфраструктуры Николаевского областного совета требуют прекратить финансирование КП «Николаевский международный аэропорт», кроме заработных плат и коммунальных услуг, до конца 2020 года.

Об этом стало известно сегодня, 13 мая в ходе заседания транспортной комиссии Николаевского облсовета, сообщают НикВести.

В ходе заседания глава комиссии, депутат Валерий Колесников вынес на рассмотрение вопрос о работе коммунального предприятия и целесообразности его дальнейшего финансирования.

Глава фракции «Оппозиционный блок» Николаевского областного совета Владимир Фроленко предложил своим коллегам прекратить выделять деньги на развитие аэропорта, так как на сегодняшний день не завершилась эпидемия коронавирусной инфекции и сократились поступления в областной бюджет.

— Я считаю, что нужно только оставить финансирование зарплат сотрудников и коммунальных услуг. На период этого года. Сегодня неизвестно какие будут поступления в бюджет, не знаем мы будут ли свободные остатки бюджета. Опять таки, говорят, что будет новая волна коронавируса мы же и этого не знаем, — предложил Владимир Фроленко.

В итоге, присутствующие депутаты единогласно поддержали предложение о прекращении финансирования на развитие аэропорта и вынесли этот вопрос на рассмотрение сессии.

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

Также отметим, что пилоты авиакомпании «Sky Up» и министр инфраструктуры Владислав Криклий разошлись во мнениях относительно качества взлетно-посадочной полосы в аэропорту Николаева.

Сам директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна пригласил Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия проинспектировать качество взлетно-посадочной полосы аэродрома.