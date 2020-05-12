Директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна пригласил Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия проинспектировать качество взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Как известно, накануне министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что считает нецелесообразным вкладывать из государственного бюджета деньги в развитие аэропорта Николаева, поскольку в Херсоне уже есть работающий аэропорт, где, по мнению министра, посадочная полоса в лучшем состоянии.

В ответ на это Федор Барна заявил, что министра кто-то ввел в заблуждение и отметил, что полоса в аэропорту Херсона в ужасном состоянии.

— Уже несколько дней многие обсуждают заявление Министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что в херсонском аэропорту взлетная полоса лучше, чем в николаевском и «Николаевский международный аэропорт» не имеет перспектив. Это абсолютно не так – в Николаевском аэропорту полоса намного лучше, а уважаемого министра просто кто-то ввел в заблуждение. Это не мои утверждения. Это мнение многочисленных профессиональных пилотов, которые непосредственно садили и поднимали воздушные судна и у нас, и в Херсоне. После заявления министра, получил десятки звонков и СМС со словами поддержки, как от тех же пилотов, так и от представителей авиакомпаний, в том числе и международных «лоукостеров», с которыми наш аэропорт ведет переговоры о запуске рейсов и наметил планы сотрудничества на ближайшее будущее. Все они в один голос заверили, что, если бы министр своими глазами увидел взлетно-посадочную полосу в Николаевском аэропорту, то никогда бы не повторил бы то заявление, которое он сделал, — заявил Федор Барна.

Помимо этого,он пригласил Владислава Криклия лично посетить аэропорт и проинспектировать как взлетно-посадочную полосу, так и работу самого предприятия.

— Пользуясь случаем, хочу пригласить министра инфраструктуры Владислава Криклия, когда он в следующий раз приедет к нам в область, в Николаевский международный аэропорт. Я и коллектив из 200 работников нашего аэропорта хотим, чтобы министр своими глазами увидел, что уже сделано, и в каком состоянии наша взлетно-посадочная полоса, которая считается одной из лучших в Украине. Уверен, что ознакомившись лично с ситуацией дел на КП «Николаевский международный аэропорт», который мы возродили из пепла, министр кардинально изменит свое мнение, — добавил он.

Напомним, взлетно-посадочная полоса в Николаевском международном аэропорту была восстановлена в 2017 году за 24 миллиона гривен которые были выделены из бюджета Николаевским городским советом.

Что касается аэропорта «Херсон», то само руководство предприятия еще год назад жаловалось на проблемы с посадочной полосой. Она была построена еще в 1979 году и с тех пор капитально не ремонтировалась.

В июне 2019 года начальник аэродромной службы аэропорта «Херсонского международного аэропорта» Павел Голованов в комментарии журналистам заявил, что предприятие может прекратить свою деятельность из-за устаревшей и требующей ремонта взлетно-посадочной полосы. В январе 2020 года интернет-издание Херсон Типичный писало, что ремонт полосы к тому времени так и не начался. Тогда первый заместитель главы Херсонского областного совета Василий Зеленчук заявлял, что он надеется на то, что Кабинет министров Украины профинансирует ремонт полосы, которая полностью износилась.

Кроме того, начальник отдела процессуального руководства досудебного расследования Генпрокуратуры Владимир Паровой заявил, что посадочная полоса в аэропорту Херсона короче нормативов - 43 вместо 45 метров.