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Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.
Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК, передают Буквы.
Прием документов заканчивается завтра, 15 мая. На данный момент, на выборах президента Беларуси зарегистрировались 14 кандидатов. Кроме Лукашенко, в выборах будут участвовать 11 беспартийных кандидатов, а также представитель Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих и депутат от Либерал-демократической партии Олег Гайдукевич.
Руководителем инициативной группы Лукашенко будет Михаил Орда – председатель Федерации профсоюзов Беларуси.
Сейчас в ЦИК регистрируют инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты, которые с 21 мая по 19 июня смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата.
Само выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Основной день голосования – 9 августа.
Напомним, что Белорусские политические партии, позиционирующие себя как оппозиционные действующему главе государства Александру Лукашенко, отказались от участия в очередных президентских выборах, которые планируют провести летом несмотря на эпидемию коронавируса.
Напомним, Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.
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Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.
Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК, передают Буквы.
Прием документов заканчивается завтра, 15 мая. На данный момент, на выборах президента Беларуси зарегистрировались 14 кандидатов. Кроме Лукашенко, в выборах будут участвовать 11 беспартийных кандидатов, а также представитель Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих и депутат от Либерал-демократической партии Олег Гайдукевич.
Руководителем инициативной группы Лукашенко будет Михаил Орда – председатель Федерации профсоюзов Беларуси.
Сейчас в ЦИК регистрируют инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты, которые с 21 мая по 19 июня смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата.
Само выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Основной день голосования – 9 августа.
Напомним, что Белорусские политические партии, позиционирующие себя как оппозиционные действующему главе государства Александру Лукашенко, отказались от участия в очередных президентских выборах, которые планируют провести летом несмотря на эпидемию коронавируса.
Напомним, Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.