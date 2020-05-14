Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы для участия в президентских выборах.

Об этом свидетельствует информация на сайте ЦИК, передают Буквы.

Прием документов заканчивается завтра, 15 мая. На данный момент, на выборах президента Беларуси зарегистрировались 14 кандидатов. Кроме Лукашенко, в выборах будут участвовать 11 беспартийных кандидатов, а также представитель Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих и депутат от Либерал-демократической партии Олег Гайдукевич.

Руководителем инициативной группы Лукашенко будет Михаил Орда – председатель Федерации профсоюзов Беларуси.

Сейчас в ЦИК регистрируют инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты, которые с 21 мая по 19 июня смогут собирать подписи в поддержку выдвижения своего кандидата.

Само выдвижение кандидатов пройдет с 20 июня по 4 июля, регистрация – с 5 по 14 июля. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Основной день голосования – 9 августа.

Напомним, что Белорусские политические партии, позиционирующие себя как оппозиционные действующему главе государства Александру Лукашенко, отказались от участия в очередных президентских выборах, которые планируют провести летом несмотря на эпидемию коронавируса.

Напомним, Палата представителей Национального собрания Беларусь 8 мая назначила президентские выборы в стране на 9 августа 2020 года.