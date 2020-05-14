Начальник Службы автомобильных дорог (САД) в Николаевской области Владислав Невеселый заявил, что разработал стратегию развития дорог в регионе. В частности, он хочет соединить большие громады с центральными трассами.

Об этом он рассказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

В первую очередь САД планирует отремонтировать трассу Т-15-08 «Калиновка — Снигиревка — Березнеговатое», Р-75 на участке «Доманевка — Александровка» и Н-24 на отрезке «Веселиново — Вознесенск».

— Большие ОТГ мы должны соединить с центральными трассами. Березнеговатое — Снигиревка, потом они «уезжают» Николаев. Первое, это больницы, чтобы если что-то случилось, могли быстро приехать. Потому что есть некоторые участки дороги, по которым «скорая» три километра будет час ехать. Я также хочу соединить Доманевку с Александровкой, дорогу Р-75. Веселиново «вывести» на Вознесенск, на Н-24. Вот эти большие — первоочередная моя задача соединить, — рассказал Владислав Невеселый.

Ранее сообщалось, что Служба автомобильных дорог (САД) в Николаевской области планирует до конца текущего года полностью отремонтировать автодорогу Т-15-13 «Нечаянное — Очаков» (от поворота с Одесской трассы).