Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что пассивная международная политика президента Владимира Зеленского приводит к тому, что Украина превращается из субъекта в объект на мировой арене.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Вчера замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак провел переговоры в Берлине с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель по ситуации на Донбассе. Да, все правильно, сепаратные переговоры о ситуации в Украине без Украины. Любопытства этой встрече добавляет тот факт, что Дмитрий Козак находится под санкциями и въезд в ЕС ему запрещен. Как видим, из каждого правила есть исключение. Официально Германия не прокомментировала ни хода, ни результатов переговоров», — отмечает Алексей Гончаренко.

Также нардеп отметил, что Дмитрий Кулеба и власти знали о переговорах.

«Наш глава МИД Кулеба заявил, что власть знала, что эти переговоры должны состояться. Вроде здесь речь не идет о переговорах за спиной и наши партнеры никаких игр не ведут. Тогда возникает логичный вопрос: если знали об этом визите Козака в Берлин, как можно было это допустить? Почему не протестировали наши дипломаты? Любую попытку проведения переговоров о разрешении ситуации в Украине без участия Украины нужно пресекать сразу. Иначе перевод статуса из субъекта в объект неизбежно», — отметил нардеп.

Он убежден, если Украина не будет реагировать на подобные встречи, то Нормадский формат рискует превратиться в Мюнхенский сговор.

«Россияне — мастера подковерных игр. Это их поле. Поэтому Козак и ищет возможности подобных встреч с Германией и Францией наедине. Если не реагировать на подобные попытки, то «поиск конструктивной позиции» по Украине превратит Нормандский формат в Мюнхенский сговор. Еще несколько таких кулуарных переговоров и нашего участия там вообще не будет нужно. Казалось бы, такие очевидные вещи, но приходится их повторять снова и снова. Дипломатия от Зеленского — это некая ликвидационная комиссия украинского суверенитета», — резюмировал народный депутат.

Напомним, ранее народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил, что делегаты от стран-членов Парламентской Ассамблеи Совета Европы ослеплены российскими деньгами.