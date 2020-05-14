Партия «Слуга народа» собирается выдвигать своих кандидатов на выборах мэров во всех городах.

Об этом сообщил глава партии Александр Корниенко в интервью изданию «Апостроф».

По его словам, информацию о потенциальных кандидатах собирают из нескольких источников.

— Есть команда Михаила Федорова и Сергея Трофимова, которая занимается интеграцией всего, что касается регионального развития в одну систему. Они пытаются объединить что-то от Минрегиона, что-то от ОП, что-то от депутатской линии. У них есть интересные идеи, суть которой в том, что они много-много людей нашли по некоторым параметрам, и мы смотрим на этих людей, с кем-то из них ведут беседы, — пояснил Александр Корниенко.

Он добавил, что в основном необходимым критериям соответствуют не действующие политики.

— Это может быть бизнесмен или управленец. Или известный человек в городе. У них есть какой-то портрет, по которому мы все это делаем. Потом мы отбираем шорт-листы таких людей и проводим с ними переговоры, — пояснил Александр Корниенко.

По его словам, один из критериев отбора — чтобы у людей не возникал вопрос: «почему он?».

Напомним, николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что мэры городов и местные политики должны объединиться в единую партию, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления.