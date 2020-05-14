Александр Сенкевич, мэр Николаева

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что мэры городов и местные политики должны объединиться в единую партию, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления.

Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам онлайн-совещания Ассоциации городов Украины, которое прошло в среду, 13 мая, пишут НикВести.

Мэр Николаева рассказал, что на совещании, в котором участвовали мэры с разных регионов страны, обсуждались вопросы относительно функционирования городов: работа ГАСИ, процедура продажи коммунального имущества и прочие вопросы.

Александр Сенкевич, выступая на совещании, акцентировал на том, что в Украине наблюдается фактическое «сворачивание» реформы децентрализации, которое проявляется в том, что у местного самоуправления снова забирают полномочия, а потому мэру будут обращаться по этому вопросу к президенту и премьер-министру Украины.

По мнению мэра Николаева, ни одна из ныне существующих политических партий в Украине не готова отстаивать интересы местной власти, а потому, по его мнению, мэры должны объединиться в свою партию.

«Никакая из политических партий, которые сегодня существуют, не будет отстаивать интересы местного самоуправления. И если местные политики не объединятся и не создадут партию горизонтального типа, главным интересом которой будет развитие местных общин, а не интересы политических групп, то нас ожидает постепенный упадок», - написал Александр Сенкевич.

Ранее сообщалось, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, от какой политический партии готов повторно баллотироваться в мэры, но «такой партии пока нет» в Украине.

Политолог Виктор Таран, комментируя намерения мэров крупных городов Украины создать собственную партию для участия в местных выборах осенью 2020 года, заявил, что действительно сейчас есть предпосылки для создания такого проекта.

Ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявлял, что между городскими головами украинских городов ходят разговоры о создании партии мэров.

Мэр Львова Андрей Садовый считает, что партия мэров может появиться в Украине как ответ на введение пятипроцентного барьера на местных выборах.