Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Соответственное сообщение появилось вечером в четверг 14 мая.

— Кита Дейтона из Вашингтона назначить Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине, — сказанов сообщении.

Ранее о вероятности назначения Кита Дейтона послом США в Украине сообщал экс-народный депутат Сергей Лещенко. По его информации, Кит Дейтон «хорошо знает Украину».