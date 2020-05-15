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Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Соответственное сообщение появилось вечером в четверг 14 мая.
— Кита Дейтона из Вашингтона назначить Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине, — сказанов сообщении.
Ранее о вероятности назначения Кита Дейтона послом США в Украине сообщал экс-народный депутат Сергей Лещенко. По его информации, Кит Дейтон «хорошо знает Украину».
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Президент США Дональд Трамп внес на рассмотрение Сената США кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.
Соответственное сообщение появилось вечером в четверг 14 мая.
— Кита Дейтона из Вашингтона назначить Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Украине, — сказанов сообщении.
Ранее о вероятности назначения Кита Дейтона послом США в Украине сообщал экс-народный депутат Сергей Лещенко. По его информации, Кит Дейтон «хорошо знает Украину».