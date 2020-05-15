Чистая энергия в Украине должна развиваться и постепенно переходить к рыночным условиям. Однако сегодня, в период кризиса в энергетической сфере, Украина не может себе позволить иметь самую дорогую зеленую энергию в Европе.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи с представителями компаний, работающих в сфере возобновляемой энергетики, передает Правительственный портал.

— Вопрос в цене. Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе зеленую энергию. Мы все в одной лодке. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за зеленую энергетику. Мы не хотим ограничивать инвестиции, мы хотим понимать стоимость этой энергии. Это ответственно перед страной, — отметил Денис Шмыгаль.

По результатам встречи стороны договорились о доработке Меморандума Министерством энергетики и защиты окружающей среды в кратчайшие сроки. Уже в понедельник, 18 мая, планируется провести итоговую встречу и обсуждение финальной версии документа.

Ранее стало известно, что общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций.