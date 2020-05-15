Президент Украины подписал указ относительно решения СНБО «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

— Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), — говорится в указе.

Как отмечается, указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, что глава СБУ Иван Баканов ранее предложил продлить блокировку российских соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники» еще на 3 года. За период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях стало меньше в 3 раза.