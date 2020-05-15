Европейский Союз не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной ни в связи с коронавирусным кризисом, ни по каким-то другим причинам.

Об этом заявила заместитель председателя гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова, передаёт «Европейская правда».

— Я ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссий об этом. Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически - как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии? - рассказала Катарина Матернова.

Она также подчеркнула, что ей не известно также об угрозе визовой либерализации для Украины по каким-то другим причинам.

— Еврокомиссия осуществляет ежегодный пересмотр соблюдения условий визовой либерализации, и мы можем обращать внимание (государств, граждане которых путешествуют без виз. - прим.) на некоторые индикаторы, но в отношении Украины не было даже оснований для такой дискуссии. И, повторюсь, нет никакой связи между визовой либерализации и текущим кризисом, - добавила Катарина Матернова.

Матернова также не стала прогнозировать, когда украинцы снова смогут ездить в ЕС, ведь даже внутри Шенгенской зоны нет ясности по поводу открытия границ.

— Мы еще не на том уровне, когда можно говорить об открытии границ. Мы создали «зеленые линии» для товаров, но для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС, - сказала Катарина Матернова.

Напомним, что Латвия, Литва и Эстония открыли внутренние границы для своих граждан, сняв ограничения на передвижение транспорта и требование относительно карантина.