Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко заявила, что Зеленский нарушил главный внешнеполитический принцип команды Порошенко - «ничего об Украине без Украины», и теперь вопрос Донбасса обсуждают без нашего участия.

Об этом Ирина Геращенко заявила в эфире программы «Право на власть», сообщает пресс-служба партии.

— Я хочу напомнить конституционные полномочия президента Украины - это внешняя политика и Верховный Главнокомандующий. Даже несмотря на то бешеную критуку, которую «1+1» направлял на Порошенко, все признавали, что он был достойным главнокомандующим. Сегодня команда Зеленского перечеркнула ключевое достояние команды Порошенко: ничего об Украине без Украины. Мы за это очень боролись. Что мы видим сегодня? Трамп обсуждает с Путиным Украину, Путин обсуждает с Макроном, Козак обсуждает с администрацией Меркель ситуацию в Донбассе. Где здесь Украина? Мне кажется, что это очень опасно в условиях, когда мир накрывает экономический кризис и коронавирус. Нам для того, чтобы оставаться на повестке дня, нужно демонстрировать чрезвычайно активную внешнюю политику, - отметила Ирина Геращенко

Она в очередной раз подчеркнула, что вина за агрессию на Донбассе лежит на Путине, и Зеленский должен более жестко реагировать на действия страны-агрессора.

— Нужно демонстрировать жесткую политику по отношению к агрессору. Мы забыли о том, что враг на Донбассе продолжает убивать украинских солдат. Согласно справки Минобороны, за год президентства Зеленского на Донбассе были убиты 100 украинских солдат. Мы не изменились в наших оценках. Путин напал на Украину и продолжает агрессивную политику. Зеленский должен понять, что нельзя так легкомысленно говорить «нужно просто перестать стрелять», и тогда прекратится война. Потому что Украина ее не начинала. Ее начала Российская Федерация, - отметила Ирина Геращенко.

Ирина Геращенко напомнила, что команда Порошенко сделала значительный вклад в построение системы освобождения заложников и добилась решения Гамбургского морского трибунала по делу моряков, помогла вернуть их домой.

— Наша команда все, что знала об освобождении заложников, передала Зеленскому, потому что мы хотим в этом успехов. То, что были освобождены десятки украинцев с оккупированной территории и моряков из российских тюрем, в этом была большая заслуга предыдущей власти. Потому что была создана мощная команда, которая представляла украинские интересы в международных судах. Эта команда была сформирована Президентом Порошенко, и собственное решение Гамбургского морского трибунала по морякам, который признал, что это военнопленные, помогло их освободить, - подчеркнула сопредседатель фракции.

Кроме этого, народный депутат обратила внимание на то, что пблоки по безопасности и гуманитарной на сегодняшний день не обсуждаются как ключевые приоритеты, также остановилось обсуждение дорожной карты.

— Меня беспокоит вопрос Минска, что выброшенная тема дорожной карты, которая была важна для нашей команды, где четко было определено, что ключевая тема - безопасность. Без безопасности не может быть никаких политических блоков. Что отвергнута тема гуманитарная - без доступа Красного Креста на оккупированные территории, поиска пропавших без вести, без этого нельзя говорить о решении гуманитарных вопросов, - подчеркнула она.

Ирина Геращенко отметила, что уже после Нормандской встречи с начала этого года ни разу не была достигнута договоренность о перемирии по всей линии фронта, а интенсивность обстрелов является постоянно высокой.