ЧАО «Николаевская ТЭЦ» проведет замену теплосетей по улице Московской, 3 Слободской и Лягина.

Об этом в комментарии НикВести рассказал гениральный директор теплоснабжающей компании «Николаевская ТЭЦ» Юрий Кишко.

Юрий Кишко рассказал, что на сегодняшний день проекты по замене теплосети проходят экспертизу, которая, предположительно, будет готова в течение 2-3 месяцев.

— В несколько очередей, полную замену. Да, проект предполагает полную замену. Сначала надо получить результаты экспертизы, потом будем приступать к ремонту и тогда уже будем знать стоимость. Сейчас мы только делаем проекты на ремонт, которые проходят экспертизы. Они сейчас уже месяц как находятся на экспертизе, есть замечания — они возвращают проектанту. Проблем особых нету, есть только проблема с карантином, потому что у них не все люди работают и, соответственно, все происходит очень медленно. Мы рассчитываем, что в течение двух или трех месяцев получить экспертизу, но, опять же, все не от нас зависит, - сказал Юрий Кишко.

Также гендиректор рассказал, что замена теплосети будет проходить в межотопительный период и в 2020 году такие работы провести «нереально».

— Тогда, кода мы будем в инвестпрограмме, когда будем понимать что, в какую очередь и какую сумму мы в состоянии вложить. В этом году это нереально по той простой причине, что такие работы будут проводиться в межотопительный период — в этот период уже надо иметь финансирование. Инвестпрограмму утверждает НКРЕКП — мы сначала должны предоставить проекты, после показать, что мы готовы сделать, определиться с очередью и тогда нам утвердят инвестпрограмму, согласно которой мы приступим к работе. В этом году это нереально даже рассматривать, - сказал Юрий Кишко.

Юрий Кишко

По его словам реализовать проекты «Николаевская ТЭЦ» планирует за собственные средства.

— Надежда умирает последней. Да. Хотелось бы. Честно говоря, в принципе, если будут деньги. По этому году ситуация очень плохая. Был очень теплый год. Соответственно, товарная продукция была ниже, чем в прошлом году и ниже, чем мы закладывали в финплан. Соответственно, финансово мы очень плохо выглядим в этом году даже для проведения текущих работ, - сказал Юрий Кишко.

На вопрос, будет ли предприятие обращаться за финансовой помощью для реализации проектов по замене теплосети, Юрий Кишко сказал: «Обязательно». По его словам, на сегодняшний день есть несколько вариантов, куда можно обратиться за финпомощью. При этом Юрий Кишко добавил, что не готов преждевременно их озвучить.

В ответе гендиректора Юрия Кишко на информационный запрос НикВести сказано, что последний раз замена трубопровода по Московской была в 1985 году и срок эксплуатации закончился в 2010 году. При этом отмечается, что в 2019 году предприятие трижды ремонтировало трубопровод на углу улиц Московской и Адмирала Макарова: устраняли аварийные повреждения и заменяли несколько десятков метров трубопровода из-за порывов во время проведения гидравлических испытаний.

Отмечается, что в 2020 году «Николаевская ТЭЦ» не проводила никаких ремонтных работ по улице Московской на пересечении с улицей Адмирала Макарова. При этом в текущем году предприятие планирует провести ремонт теплосети для устранения повреждений.

На предприятии добавили, что в 2019 году была разработана проектная документация по реконструкции тепломагистралей «Николаевской ТЭЦ» по улице Московской, улице 3 Слободской и улице Лягина.

Напомним, что после очередной аварии теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы, мэр Александр Сенкевич заявил, что город не собирается отказываться от услуг предприятия и переводить жилой фонд на автономное отопление, несмотря на регулярные аварии теплосети.

В январе 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко оформить в соответствии с регламентом проект решения о передаче Николаевской ТЭЦ в городскую коммунальную собственность. Тогда заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.

Депутаты Николаевского городского совета согласовали принятие в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса «Николаевская ТЭЦ» только в декабре 2019 года.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему нужно бесплатно передать «Николаевскую ТЭЦ» городу. Он отметил, что это необходимо для разработки энергетической стратегии и оптимизации работы теплосетей.

Также, заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Фонд государственного имущества Украины передумал передавать в коммунальную собственность Николаева ТЭЦ.