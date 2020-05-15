«Николаевская ТЭЦ» в прошлом году 5 раз устраняла дефекты теплосети по улице Пограничной.

Об этом говориться в ответе генирального директора теплоснабжающей компании «Николаевская ТЭЦ» Юрия Кишко на информационный запрос НикВести.

В ответе сказано, что последний раз замена трубопровода по улице Пограничной была в 1983 году и срок эксплуатации закончился в 2008 году. При этом отмечается, что в 2019 году предприятие 5 раз ремонтировало трубопровод на Пограничной: устраняли повреждения, найденные во время отопительного сезона 2018-2019, а также проводили замену нескольких десятков метров трубопровода, повреждённых за порывов во время проведения гидравлических испытаний. Ремонт теплосети проводили, в частности, между улицами Садовой и Гражданской.

При этом отмечается, что в период с января по май 2020 года, «Николаевская ТЭЦ» провела замену 4,8 метров трубопровода по улице Пограничной, между Садовой и Гражданской.

Напомним, что после очередной аварии теплосети Николаевской ТЭЦ по улице Московской, в результате которой без отопления остались больше 70 жилых домов в центре Николаева, а также несколько объектов соцсферы, мэр Александр Сенкевич заявил, что город не собирается отказываться от услуг предприятия и переводить жилой фонд на автономное отопление, несмотря на регулярные аварии теплосети.

В январе 2019 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал поручение вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко оформить в соответствии с регламентом проект решения о передаче Николаевской ТЭЦ в городскую коммунальную собственность. Тогда заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Кабинет министров Украины готовит распоряжение о передаче ТЭЦ в городскую коммунальную собственность.

Депутаты Николаевского городского совета согласовали принятие в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса «Николаевская ТЭЦ» только в декабре 2019 года.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич рассказал, почему нужно бесплатно передать «Николаевскую ТЭЦ» городу. Он отметил, что это необходимо для разработки энергетической стратегии и оптимизации работы теплосетей.

Также, заместитель Николаевского городского головы по вопросам энергоэффективности Александр Омельчук заявил, что Фонд государственного имущества Украины передумал передавать в коммунальную собственность Николаева ТЭЦ.