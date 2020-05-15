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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу адаптивного применения карантинных ограничений.
Об этом сообщается на сайте ПЦУ.
– Предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, касающимися адаптивного применения карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года), - говорится в сообщении.
Отмечается, что предложения от ВСЦиРО основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения.
Напомним, 24 марта Синод ПЦУ из-за распространения коронавируса разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан. А перед Пасхой Кабмин ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля были запрещены все массовые мероприятия, независимо от количества участников.
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Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю по поводу адаптивного применения карантинных ограничений.
Об этом сообщается на сайте ПЦУ.
– Предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, касающимися адаптивного применения карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года), - говорится в сообщении.
Отмечается, что предложения от ВСЦиРО основаны на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения.
Напомним, 24 марта Синод ПЦУ из-за распространения коронавируса разрешил проводить богослужения без личного присутствия прихожан. А перед Пасхой Кабмин ужесточил запрет на проведение религиозных собраний. До 24 апреля были запрещены все массовые мероприятия, независимо от количества участников.