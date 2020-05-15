Мэр Николаева Александр Сенкевич анонсировал страхование медицинских работников в городских больницах от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом он рассказал во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Мы сейчас проводим расчеты. Почти на финальной стадии по страхованию нашим медицинских работников. В ближайшее время мы подсчитаем сумму, будем объявлять закупку и будем страховать наших медиков, для того, чтобы они могли чувствовать себя защищенными в случае заболевания — чтобы они были уверены, что лекарства и их лечение будет за счет местного бюджета, - сказал Александр Сенкевич.

Напомним, что по состоянию на 7 мая 9 областей Украины застраховали своих медработников от COVID-19. Николаевская область в данном перечне отсутствует.