Попечитель МФК «Николаев», депутат Николаевского городского совета Сергей Кантор считает неправильным решение руководства Украинской Премьер-лиги продолжать футбольный сезон во время пандемии и проблем в экономике страны.

Об этом он заявил в интервью пресс-службе Муниципального футбольного клуба Николаев, передают НикВести.

По мнению Сергея Кантора, руководство УПЛ должно зафиксировать места в турнирных таблицах на которых на сегодняшний день находятся футбольные клубы и принять решение о продолжении турниров в сезоне 20/21.

— Моя позиция следующая: я не вижу никакого смысла заканчивать второй круг. Экономика значительно просела и это ощущают все: люди, предприятия и не только в Николаеве и Украине, а по всему миру. Было бы разумнее закончить этот чемпионат в том виде, в котором он есть на сегодняшний день. Зафиксировать места, на которых остались команды, но без переходов в дальнейшем. В этом сезоне просто поиграли «в удовольствие». Если ситуация в мире будет развиваться положительно — запустить действующий алгоритм по новой, в сезоне 20/21. Если футболисты еще какое-то время побудут на карантине — удасться сэкономить часть средств, сейчас это важно. Считаю, что примерно через месяц можно начать подготовку к новому сезону. К этому времени карантинные меры будут ослаблены и мы будем тренироваться в обычном режиме, — заявил Сергей Кантор.

Он также отметил, что продолжение сезона в этом году может нанести тяжелый удар по экономике многих клубов страны.

— Тот протокол, который нам пришел 8-го мая, говорит о том, что люди, которые его готовили, не со всех сторон его просчитали. Были даны рекомендации, которые базируются на всех ныне существующих рекомендациях Министерства здравоохранения Украины и всю ответственность положили на клубы. Ответственности никто не боится, но это не посильная мера в финансовом плане. Один день содержания персонала и первой команды порядка 50 человек обойдется в ощутимую копейку, которая соизмерима месячной зарплаты МФК «Николаев-2». Я считаю, что совсем неразумные траты просматриваются за этими мероприятиями. Мы не настолько богаты, что можем себе такое позволить. И под словом «мы» я подразумеваю не только МФК «Николаев» и «Экватор». Переносят чемпионат мира, чемпионаты других стран, Евровидение и я считаю, что неразумно будет нам доигрывать второй круг, — резюмировал он.

Напомним, Украинская Премьер-лига (УПЛ) приняла решение о возобновлении сезона 2019/2020 30 мая.