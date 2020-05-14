Украинская Премьер-лига (УПЛ) приняла решение о возобновлении сезона 2019/2020 30 мая.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Динамо» (Киев).

Решение должно быть утверждено исполкомом Украинской ассоциации футбола при соответствующем разрешении правительства Украины.

Отмечается, что до перерыва на карантин, связанного с COVID-19, в УПЛ были сыграны 23 тура. Командам осталось сыграть 9 туров. Поединки пройдут без зрителей.

Последний матч киевское «Динамо» сыграло 15 марта с черниговской «Десной» на НСК «Олимпийский». В следующем туре, согласно расписанию, «Динамо» встретится с донецким «Шахтером».

О времени начала матчей и месте проведения сообщат дополнительно.

Напомним, футбольный клуб «Динамо» (Киев) 12 мая возобновил тренировочный процесс, игроки, тренерский штаб и персонал команды прошли тестирование на коронавирус.