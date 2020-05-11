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Футбольный клуб «Динамо» (Киев) 12 мая возобновит тренировочный процесс, игроки, тренерский штаб и персонал команды прошли тестирование на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«На вторник, 12 мая, запланировано долгожданное для игроков киевского «Динамо» возвращение к полноценному тренировочному процессу. Команда соберется на УТБ «Динамо» в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине», — сказано в сообщении.
Отмечается, что почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме по предоставляемой тренерским штабом программе. Так, игроки тренировались дома, выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.
«Готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, вся первая команда «Динамо», тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, с 11 мая Кабинет министров Украины в связи со смягчением карантинных мер разрешил проведение командных тренировок спортсменов. Так, правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
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Футбольный клуб «Динамо» (Киев) 12 мая возобновит тренировочный процесс, игроки, тренерский штаб и персонал команды прошли тестирование на коронавирус.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«На вторник, 12 мая, запланировано долгожданное для игроков киевского «Динамо» возвращение к полноценному тренировочному процессу. Команда соберется на УТБ «Динамо» в Конча-Заспе в 10 утра и проведет первую тренировку после введения карантинных ограничений в Украине», — сказано в сообщении.
Отмечается, что почти два месяца футболисты поддерживали физическую форму в индивидуальном режиме по предоставляемой тренерским штабом программе. Так, игроки тренировались дома, выполняли индивидуальную беговую работу и работу с мячом на базе в маленьких группах.
«Готовясь к возобновлению полноценного тренировочного процесса, вся первая команда «Динамо», тренерский штаб и персонал команды сдали ПЦР-тесты на COVID-19», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, с 11 мая Кабинет министров Украины в связи со смягчением карантинных мер разрешил проведение командных тренировок спортсменов. Так, правительство сняло запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
Дивна історія з МРТ, «чемпіон» Кормишкін та «перелітні» політикиСтанислав Мартиросов
|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный