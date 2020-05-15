Российский рэпер «Гуф» (Алексей Долматов) анонсировал гастрольный тур по городам Украины, но Служба безопасности напомнила — ему запрещен въезд в Украину.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступлений во временно оккупированном Крыму — до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне», — говорится в сообщении.

Напомним, в аэропорту «Борисполь» сотрудники Госпогранслужбы не пустили на территорию Украины российского актера, который прибыл для участия в кастинге.

Ранее также сообщалось, что украинское предприятие «Мотор Сич» поставляет детали военным РФ и работает в ОРДО.