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В горсовете Николаева считают, что заполняемость городского транспорта после ослабления карантина не превышает норму.
Об этом стало известно в ходе заселения городской комиссии по ТЭБ и ЧС в четверг, 14 мая, пишут НикВести.
В ходе заседания депутат Николаевского городского совета Елена Киселева подняла вопрос увеличения пассажиропотока в транспорте Николаева после ослабления карантина.
— Дальше у нас возникает новая проблема — увеличивается пассажиропоток желающих войти в ограниченное транспортное средство и у нас получаются на остановках очереди. Как мы проработали этот вопрос?, - спросила Елена Киселева.
По словам начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя сообщил, что на сегодняшний день городской транспорт не переполнен пассажирами.
— На сегодняшний день транспорт справляется с перевозками. Особенно электротранспорт наш ходит наполовину пустой. Я не думаю, что будут какие-то забитые трамваи, троллейбусы и маршрутки, - сказал Александр Герасименя.
— Мы считаем, что с транспортом будет все хорошо?, - спросила Елена Киселева.
— Да, я думаю, что да, - ответил Александр Герасименя.
При этом, заместитель начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Олег Кукса сообщил, что при необходимости количество транспорта увеличат.
— Транспорт у нас ходит. Трамваи и троллейбусы ходят пустые. На данный момент они пустые. Если нужно будет увеличить количество транспорта — мы увеличим, - сказал Олег Кукса.
— Пока проблемы нет, - добавил вице-мэр Николаева Владимир Крыленко.
— У вас проблема в том, что дефицит в одном виде транспорта, а в другом, который просто не популярен — туда никто не идет. К этому просто надо прийти, - Елена Киселева.
Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал одновременное возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения.
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В горсовете Николаева считают, что заполняемость городского транспорта после ослабления карантина не превышает норму.
Об этом стало известно в ходе заселения городской комиссии по ТЭБ и ЧС в четверг, 14 мая, пишут НикВести.
В ходе заседания депутат Николаевского городского совета Елена Киселева подняла вопрос увеличения пассажиропотока в транспорте Николаева после ослабления карантина.
— Дальше у нас возникает новая проблема — увеличивается пассажиропоток желающих войти в ограниченное транспортное средство и у нас получаются на остановках очереди. Как мы проработали этот вопрос?, - спросила Елена Киселева.
По словам начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Александр Герасименя сообщил, что на сегодняшний день городской транспорт не переполнен пассажирами.
— На сегодняшний день транспорт справляется с перевозками. Особенно электротранспорт наш ходит наполовину пустой. Я не думаю, что будут какие-то забитые трамваи, троллейбусы и маршрутки, - сказал Александр Герасименя.
— Мы считаем, что с транспортом будет все хорошо?, - спросила Елена Киселева.
— Да, я думаю, что да, - ответил Александр Герасименя.
При этом, заместитель начальника управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций Николаевского городского совета Олег Кукса сообщил, что при необходимости количество транспорта увеличат.
— Транспорт у нас ходит. Трамваи и троллейбусы ходят пустые. На данный момент они пустые. Если нужно будет увеличить количество транспорта — мы увеличим, - сказал Олег Кукса.
— Пока проблемы нет, - добавил вице-мэр Николаева Владимир Крыленко.
— У вас проблема в том, что дефицит в одном виде транспорта, а в другом, который просто не популярен — туда никто не идет. К этому просто надо прийти, - Елена Киселева.
Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал одновременное возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения.