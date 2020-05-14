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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсирует одновременное возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения.
Об этом, в среду, 13 мая, он заявил в эфире Украинского радио.
По его словам, в Минздраве к этому вопросу подходят комплексно.
— Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные, — сказал Виктор Ляшко.
В то же время он отметил, что открытие транспортного сообщения между областями будет происходить по правилам адаптивного карантина «если ситуация с распространением коронавируса в областях будет взята под контроль».
— Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. Так же рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения, — сказал Виктор Ляшко.
Что касается европейского направления, Виктор Ляшко считает, что к вопросу открытия международного авиасообщения можно будет вернуться тогда, когда европейские страны откроют свои границы. Он напомнил, что министры стран ЕС передвинули дату возможного открытия туристического сезона и возобновления авиасообщений на 15 июня.
Напомним, с 29 мая на Николаевщине планируется запуск внутриобластных маршрутов общественного транспорта.
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсирует одновременное возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения.
Об этом, в среду, 13 мая, он заявил в эфире Украинского радио.
По его словам, в Минздраве к этому вопросу подходят комплексно.
— Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные, — сказал Виктор Ляшко.
В то же время он отметил, что открытие транспортного сообщения между областями будет происходить по правилам адаптивного карантина «если ситуация с распространением коронавируса в областях будет взята под контроль».
— Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации. Области смогут возобновить сообщение между собой только, если они обе попадают под эти критерии. Так же рассматривается вопрос внутреннего авиасообщения, — сказал Виктор Ляшко.
Что касается европейского направления, Виктор Ляшко считает, что к вопросу открытия международного авиасообщения можно будет вернуться тогда, когда европейские страны откроют свои границы. Он напомнил, что министры стран ЕС передвинули дату возможного открытия туристического сезона и возобновления авиасообщений на 15 июня.
Напомним, с 29 мая на Николаевщине планируется запуск внутриобластных маршрутов общественного транспорта.