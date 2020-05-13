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С 29 мая на Николаевщине планируется запуск внутриобластных маршрутов общественного транспорта.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
— Начиная с 22 мая мы уберем ограничения по категориям людей на проезд в городе. С 29 запускают внутриобластные перевозки. Также начнут работать на 50% железнодорожные пригородные маршруты. С 9 июня — автоперевозки и международные маршруты. С 12 июня — пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, — сообщил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что проезд по пропускам в общественном транспорте Николаева отменят с 22 мая.
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С 29 мая на Николаевщине планируется запуск внутриобластных маршрутов общественного транспорта.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
— Начиная с 22 мая мы уберем ограничения по категориям людей на проезд в городе. С 29 запускают внутриобластные перевозки. Также начнут работать на 50% железнодорожные пригородные маршруты. С 9 июня — автоперевозки и международные маршруты. С 12 июня — пригородные поезда, которые будут курсировать в светлое время суток, — сообщил Александр Сенкевич.
Ранее сообщалось, что проезд по пропускам в общественном транспорте Николаева отменят с 22 мая.