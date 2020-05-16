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Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города фотографировать людей, выбрасывающих мусор на территории Галициновского леса и публиковать эти фото в соцсетях для того, чтобы в дальнейшем можно было их найти и привлечь к ответственности.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.
— Этим вопросом у нас, конечно же, занимается полиция. С другой стороны, самым лучшим способом будет, если вы будут помогать все вместе бороться с этим. Если есть возможность, фотографируйте автомобили и постите их в Contact Center при Николаевском городском совете. Мы обязательно будем их находить и наказывать, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что николаевский фермер Руслан Нерода очистил окрестности города от мусора и призвал людей не устраивать свалку.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич призвал жителей города фотографировать людей, выбрасывающих мусор на территории Галициновского леса и публиковать эти фото в соцсетях для того, чтобы в дальнейшем можно было их найти и привлечь к ответственности.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, пишут НикВести.
— Этим вопросом у нас, конечно же, занимается полиция. С другой стороны, самым лучшим способом будет, если вы будут помогать все вместе бороться с этим. Если есть возможность, фотографируйте автомобили и постите их в Contact Center при Николаевском городском совете. Мы обязательно будем их находить и наказывать, - сказал Александр Сенкевич.
Напомним, что николаевский фермер Руслан Нерода очистил окрестности города от мусора и призвал людей не устраивать свалку.