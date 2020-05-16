Больше 30 человек из окружения президента Украины Владимира Зеленского получили государственные должности.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Из этих людей 12 работали в «Студии «Квартал 95», остальные были знакомы с Зеленским, дружили или работали с ним.

— Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины, – сообщили в комитете.

Правозащитники уточнили, что подавляющее большинство людей ранее не работало на таких должностях. Те немногие, кто имел опыт соответствующей работы, получили толчок в карьере именно за время президентства Зеленского.

В комитете избирателей напомнили, что во время президентской кампании Зеленский обещал назначать на госдолжности профессионалов, а не знакомых. На сайте его предвыборной кампании указано: «Политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину».

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины в 2019 году – его поддержали 73,22% украинцев. В своей предвыборной кампании он пообещал закончить вооруженный конфликт на Донбассе, победить коррупцию, поднять зарплаты врачам и учителям, обеспечить «народовластие» через референдумы с использованием новейших технологий.

Напомним, 22 апреля состоялась премьера фильма «Год Президента Зеленского». В нем глава государства подытожил основные достижения за время пребывания на должности президента, рассказал об основных проблемах, с которыми пришлось столкнуться, и поделился планами на будущее.