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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что 22 мая в стране будет отменено чрезвычайное положение, введенное для борьбы с COVID-19.
Об этом он заявил на заседании правительства, передает Первый канал Грузии.
— После глубокого анализа эпидемиологической ситуации, правительство Грузии приняло решение не обращаться после 22 мая к президенту и парламенту с целью продления срока действия чрезвычайного положения, — сообщил Георгий Гахария.
Впрочем, заметил он, это не означает, что введенные ранее ограничения будут сняты полностью.
— Часть ограничений, которые необходимы по мнению эпидемиологов, чтобы сохранить высокий уровень контроля над имеющимися рисками, обязательно останутся в силе, — добавил Георгий Гахария.
Чрезвычайное положение в Грузии объявили 21 марта в связи с эпидемией коронавируса, затем оно было продлено.
Всего в Грузии зафиксирован 671 случай COVID-19, из них 12 летальных. Уже выздоровели 393 пациента.
Напомним, правительство Словении объявило об официальном прекращении эпидемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что 22 мая в стране будет отменено чрезвычайное положение, введенное для борьбы с COVID-19.
Об этом он заявил на заседании правительства, передает Первый канал Грузии.
— После глубокого анализа эпидемиологической ситуации, правительство Грузии приняло решение не обращаться после 22 мая к президенту и парламенту с целью продления срока действия чрезвычайного положения, — сообщил Георгий Гахария.
Впрочем, заметил он, это не означает, что введенные ранее ограничения будут сняты полностью.
— Часть ограничений, которые необходимы по мнению эпидемиологов, чтобы сохранить высокий уровень контроля над имеющимися рисками, обязательно останутся в силе, — добавил Георгий Гахария.
Чрезвычайное положение в Грузии объявили 21 марта в связи с эпидемией коронавируса, затем оно было продлено.
Всего в Грузии зафиксирован 671 случай COVID-19, из них 12 летальных. Уже выздоровели 393 пациента.
Напомним, правительство Словении объявило об официальном прекращении эпидемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.