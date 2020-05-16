Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что 22 мая в стране будет отменено чрезвычайное положение, введенное для борьбы с COVID-19.

Об этом он заявил на заседании правительства, передает Первый канал Грузии.

— После глубокого анализа эпидемиологической ситуации, правительство Грузии приняло решение не обращаться после 22 мая к президенту и парламенту с целью продления срока действия чрезвычайного положения, — сообщил Георгий Гахария.

Впрочем, заметил он, это не означает, что введенные ранее ограничения будут сняты полностью.

— Часть ограничений, которые необходимы по мнению эпидемиологов, чтобы сохранить высокий уровень контроля над имеющимися рисками, обязательно останутся в силе, — добавил Георгий Гахария.

Чрезвычайное положение в Грузии объявили 21 марта в связи с эпидемией коронавируса, затем оно было продлено.

Всего в Грузии зафиксирован 671 случай COVID-19, из них 12 летальных. Уже выздоровели 393 пациента.

Напомним, правительство Словении объявило об официальном прекращении эпидемии коронавируса, став первой европейской страной, сделавшей это.