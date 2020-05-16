Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы.

Соответствующее поздравление он опубликовал на своей странице в Facebook.

— Сегодня мы отмечаем особый праздник — День Европы. Уверен, что «Украина — это Европа» не должно стать просто формальным лозунгом, который мы вспоминаем раз в год. Это должно быть частью нашего сознания, - написал Владимир Зеленский.

По его словам, Европа — это прежде всего способ мышления.

— Европа начинается с каждого из нас. С каждого гражданина. С соблюдения законов, уплаты налогов, защиты демократических ценностей и гражданского общества, свободного волеизъявления, свободы слова, мысли и вероисповедания, равенства и уважения. С «аллергии» на то, чтобы принимать или давать взятки, с правильно запаркованного авто и окурка, выброшенного в помойку. Давайте делать так, чтобы День Европы был у нас каждый день, - призвал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в этом году в Европе отметили 70-летие провозглашения Декларации Шумана, с которой фактически начал свой отсчет Европейский Союз.

— Слова Робера Шумана актуальны и сегодня: Европа не будет построена сразу или по единому плану. Построение объединенной, процветающей и успешной Европы продолжается. Для меня очевидно, что этот процесс не может считаться завершенным без Украины, - считает президент.

Владимир Зеленский верит, что настанет день и Украина будет «полноправной частью европейской семьи».

День Европы отмечается в Украине на государственном уровне с 2003 в каждую третью субботу мая, а в странах Евросоюза — 9 мая. Примечательно, что Украина — единственное государство не член ЕС, в котором на государственном уровне отмечается этот праздник.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины сейчас очень удобный момент для вступления в Европейский Союз после выхода Великобритании из блока.