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В США активно разрабатывают новую ракету, которая станет самой быстрой в мире, развивая в 17 раз больше скорость.
Об этом сообщает The Hill.
— Мы ее называем «супер-пупер» ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас, – сказал президент страны Дональд Трамп.
Трамп сделал заявление в тот момент, когда в Белом доме представили официальный флаг Космических сил США, новейшего подразделения американских вооруженных сил. Это первый новый флаг в вооруженных силах США за последние 72 года.
Он не уточнил, о какой ракете идет речь, и какая компания занимается разработкой.
Трамп также сказал, что у России уже есть ракеты, которые в пять раз быстрее обычных. Также Китай разрабатывает ракеты, которые в 5 – 6 раз быстрее обычных.
Журналисты направили запрос в Пентагон с просьбой прокомментировать заявление Трампа о разработке «супер-пупер ракеты», но их перенаправили в Белый дом.
Напомним, компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.
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В США активно разрабатывают новую ракету, которая станет самой быстрой в мире, развивая в 17 раз больше скорость.
Об этом сообщает The Hill.
— Мы ее называем «супер-пупер» ракетой. И я слышал, что она в 17 раз быстрее, чем те, что есть сейчас, – сказал президент страны Дональд Трамп.
Трамп сделал заявление в тот момент, когда в Белом доме представили официальный флаг Космических сил США, новейшего подразделения американских вооруженных сил. Это первый новый флаг в вооруженных силах США за последние 72 года.
Он не уточнил, о какой ракете идет речь, и какая компания занимается разработкой.
Трамп также сказал, что у России уже есть ракеты, которые в пять раз быстрее обычных. Также Китай разрабатывает ракеты, которые в 5 – 6 раз быстрее обычных.
Журналисты направили запрос в Пентагон с просьбой прокомментировать заявление Трампа о разработке «супер-пупер ракеты», но их перенаправили в Белый дом.
Напомним, компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.