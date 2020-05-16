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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом он сказал во время встречи с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба президента.
— Наконец Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ, - сказал Андрей Ермак.
Он также отметил, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.
Андрей Ермак поблагодарил дипломатических представителей G7 и ЕС за содействие и поддержку, оказанные украинской власти во время работы над этим законом.
Сообщается, что главы дипломатических миссий в Украине приветствовали принятие Верховной Радой закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ, что особенно важно для украинской экономики в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер.
Послы одобрили реформу здравоохранения, а также подчеркнули необходимость сохранения независимости НАБУ и дальнейшего реформирования системы судопроизводства.
Напомним, что Международный валютный фонд и Украина заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее.
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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина выполнила все обязательства, которые взяла на себя для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом он сказал во время встречи с послами стран Группы семи (G7) и главой Представительства Европейского Союза в Украине, сообщает пресс-служба президента.
— Наконец Верховная Рада приняла в целом закон о банковской деятельности. И сегодня мы говорим о том, что Украина полностью выполнила все условия, необходимые для заключения новой программы с МВФ, - сказал Андрей Ермак.
Он также отметил, что были выполнены условия для полной, а не сокращенной программы сотрудничества.
Андрей Ермак поблагодарил дипломатических представителей G7 и ЕС за содействие и поддержку, оказанные украинской власти во время работы над этим законом.
Сообщается, что главы дипломатических миссий в Украине приветствовали принятие Верховной Радой закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности и выразили надежду на скорейшее продолжение сотрудничества Украины с МВФ, что особенно важно для украинской экономики в условиях пандемии коронавируса и введенных в связи с этим ограничительных мер.
Послы одобрили реформу здравоохранения, а также подчеркнули необходимость сохранения независимости НАБУ и дальнейшего реформирования системы судопроизводства.
Напомним, что Международный валютный фонд и Украина заключат краткосрочную программу stand-by на 18 месяцев вместо трехлетней программы EFF, как ожидалось ранее.