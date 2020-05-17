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Пятый президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко отрывком стихотворения Василия Симоненко «На кладбище расстрелянных иллюзий» напомнил о трагических событиях во времена сталинских репрессий в Быковне.
— Василий Симоненко написал этот стих после потрясения, которое он пережил на месте захоронений жертв сталинских репрессий в Быковне. Ученые говорят, в Быковнянском лесу на протяжении страшных лет Большого террора нашли свое последнее пристанище до 100 тысяч украинцев, подвергшихся пыткам. Каждый раз, когда бываю там, чувствую, как земля пропитана кровью, а крики жертв застряли в ветвях деревьев, – ужасаюсь от осознания величины совершенного преступления, – написал Петр Порошенко в Facebook.
По мнению Петра Порогенко, Быковнянском лесу суждено стать настоящим «украинским некрополем».
— «Специальные потребности» – официальная цель выделения этого земельного участка. Это решение сохранилось в архивах. Так большевики скрывали свои ужасные преступления. На самом деле этому лесу суждено стать настоящим «украинским некрополем», — написал Петр Порошенко.
Он напомнил, что в этом скорбном месте покоятся представители интеллигенции, государственные и религиозные деятели, жертвы коммунистических «чисток», бывшие военнопленные, представители польского, немецкого, болгарского, литовского и многих других народов.
— Трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать «русский мир» на нашей украинской земле. Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу, в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами. Мы помним…, – резюмировал Петр Порошенко.
Напомним, сегодня, 17 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий.
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Пятый президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко отрывком стихотворения Василия Симоненко «На кладбище расстрелянных иллюзий» напомнил о трагических событиях во времена сталинских репрессий в Быковне.
— Василий Симоненко написал этот стих после потрясения, которое он пережил на месте захоронений жертв сталинских репрессий в Быковне. Ученые говорят, в Быковнянском лесу на протяжении страшных лет Большого террора нашли свое последнее пристанище до 100 тысяч украинцев, подвергшихся пыткам. Каждый раз, когда бываю там, чувствую, как земля пропитана кровью, а крики жертв застряли в ветвях деревьев, – ужасаюсь от осознания величины совершенного преступления, – написал Петр Порошенко в Facebook.
По мнению Петра Порогенко, Быковнянском лесу суждено стать настоящим «украинским некрополем».
— «Специальные потребности» – официальная цель выделения этого земельного участка. Это решение сохранилось в архивах. Так большевики скрывали свои ужасные преступления. На самом деле этому лесу суждено стать настоящим «украинским некрополем», — написал Петр Порошенко.
Он напомнил, что в этом скорбном месте покоятся представители интеллигенции, государственные и религиозные деятели, жертвы коммунистических «чисток», бывшие военнопленные, представители польского, немецкого, болгарского, литовского и многих других народов.
— Трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать «русский мир» на нашей украинской земле. Вечная память всем жертвам репрессий, похороненным в Быковнянском лесу, в других местах расстрелов в Украине и за ее пределами. Мы помним…, – резюмировал Петр Порошенко.
Напомним, сегодня, 17 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий.