Более 60 стран накануне заседания ВОЗ призывают к независимому расследованию происхождения COVID-19.

Об этом сообщает ABC.

— Коалиция из 62 стран поддержала совместный призыв Австралии и Европейского Союза к независимому расследованию источника возникновения и массового распространения коронавируса перед важным заседанием Всемирной организации здравоохранения в Женеве, которое пройдет в понедельник, — говорится в сообщении.

Среди этих стран — Южная Африка, Великобритания, Индонезия, Япония, Южная Корея, Россия и Турция.

Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн заявила, что сторонники этой инициативы хотят «помочь миру извлечь уроки, необходимые для защиты здоровья». В свою очередь, пресс-секретарь по зарубежным связям Совета ЕС Вирджиния Бату-Хенрикссон отметила, что Евросоюз намерен добиться консенсуса: "Нам нужна поддержка всех основных игроков, и Китай — один из них».

Следует подчеркнуть, что Китай и США пока не поддержали идею расследования.

Инициатива расследования вызвала яростное осуждение со стороны Пекина, который обвинил Австралию, первой озвучившую эту идею, в политической атаке на Китай. При этом в предложении, которое сейчас обсуждается, не упоминается ни Китай, ни Ухань.

Американские дипломаты, в свою очередь, настаивают на более жесткой формулировке, которая бы призывала к расследованию происхождения вируса, начиная именно с КНР.

Напомним, отчеты американской разведки свидетельствуют, что правительство Китайской Народной Республики намеренно преуменьшало количество зараженных и умерших от коронавируса COVID-19 на своей территории, начиная с декабря прошлого года.