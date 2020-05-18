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В Израиле утвердили новый состав правительства ротационного обмена, который одновременно включает в себе двух премьер-министров Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, которые будут сменять друг друга.
Состав нового правительства на этот раз определял Нетаньяху. Когда его сменит Ганц, он сможет назначить других министров, пишет Корреспондент.
В Израиле долгое время продолжася правительственный кризис. На третьих досрочных выборах в победила партия Нетаньяху Ликуд. Но победа была с небольшим перевесом, таким образом ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте. После этого Нетаньяху и Бени Ганц, который возглавляет партию Кахоль-Лаван, несколько недель не могли договориться о создании правительства.
Все шло к уже четвертым досрочным выборам. Однако в конце апреля лидер партии Ликуд Нетаньяху и лидер партии Кахоль-Лаван Ганц договорились о создании правительства национального единства.
Ротация правительства состоится 17 ноября 2021 года.
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В Израиле утвердили новый состав правительства ротационного обмена, который одновременно включает в себе двух премьер-министров Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц, которые будут сменять друг друга.
Состав нового правительства на этот раз определял Нетаньяху. Когда его сменит Ганц, он сможет назначить других министров, пишет Корреспондент.
В Израиле долгое время продолжася правительственный кризис. На третьих досрочных выборах в победила партия Нетаньяху Ликуд. Но победа была с небольшим перевесом, таким образом ей и ее союзникам не удалось получить большинство в парламенте. После этого Нетаньяху и Бени Ганц, который возглавляет партию Кахоль-Лаван, несколько недель не могли договориться о создании правительства.
Все шло к уже четвертым досрочным выборам. Однако в конце апреля лидер партии Ликуд Нетаньяху и лидер партии Кахоль-Лаван Ганц договорились о создании правительства национального единства.
Ротация правительства состоится 17 ноября 2021 года.