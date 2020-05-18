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Среди всех президентов независимой Украины 20% украинце считают лучшим Леонида Кучму. Еще 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».
Кроме того, 12% назвали лучшим президентом Петра Порошенко, 9% - Виктора Януковича, 6% - Виктора Ющенко. В то же время, 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились ответить.
Чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука - старшие.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.
Напомним, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 49,4% украинцев.
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Среди всех президентов независимой Украины 20% украинце считают лучшим Леонида Кучму. Еще 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».
Кроме того, 12% назвали лучшим президентом Петра Порошенко, 9% - Виктора Януковича, 6% - Виктора Ющенко. В то же время, 14% ответили, что ни один из них не был лучшим, еще 10% - затруднились ответить.
Чаще Кучму и Януковича выбирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука - старшие.
Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%.
Напомним, что Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 49,4% украинцев.