Министерство здравоохранения будет предлагать снимать ограничения на проведение массовых мероприятий на последних этапах выхода из карантина и только после стабилизации эпидемической ситуации в стране.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга в понедельник, 18 мая, сообщает Укринформ.

— Массовые мероприятия будут открываться одними из последних, поскольку массовые мероприятия это массовое скопление населения и наибольший риск передачи инфекционной болезни, которая передается капельным путем. Поэтому массовые мероприятия будем предлагать открывать на последних этапах выхода из карантина и только после стабилизации эпидемической ситуации, - сказал Виктор Ляшко, отвечая на вопрос, когда можно будет проводить массовые мероприятия.

Относительно того, будет ли разрешение на проведение массовых мероприятий одновременным для всех областей, уточнил, что «история покажет, но в первую очередь мы рассматриваем вопрос на введение на территории нашей страны адаптивного карантина».

То есть, как объяснил Ляшко, смягчения будут происходить в тех областях, которые будут отвечать тем или иным эпидемиологическим показателям.

По его словам, на сегодня среди таких показателей рассматриваются заболеваемость на 100 тысяч населения за последние 7 дней, загруженность койко-фонда в той или иной области, количество тестирований за последние 7 дней, возможно будет рассматриваться коэффициент прироста - динамика роста или стабилизация количества новых случаев коронавирусной болезни.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 18 мая зафиксировано 18 тысяч 616 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.