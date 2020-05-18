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Стадо из около 30 диких кабанов передвигалось районом Лихтерфельде в Берлине, что привело к полицейской операции.
Об этом сообщает Европейская правда.
Как сообщила полиция Берлина в своем Twitter в воскресенье, патрульные машины перекрыли улицу Мюленштрассе, чтобы 15 взрослых кабанов и примерно столько же молодых могли беспрепятственно двигаться по городу. Это произошло в пятницу 15 мая.
На видео видно, как дикие кабаны бродят лужайками между жилыми домами, а затем быстро бегут по улице.
– Иногда дикая природа - прямо перед входом в наш дом, - прокомментировала событие полиция.
Manchmal liegt die Wildnis direkt vor unserer Haustür.
Unsere Kolleg. sperrten am Freitagvormittag zur Sicherheit für den Rottenlauf
Стадо из около 30 диких кабанов передвигалось районом Лихтерфельде в Берлине, что привело к полицейской операции.
Об этом сообщает Европейская правда.
Как сообщила полиция Берлина в своем Twitter в воскресенье, патрульные машины перекрыли улицу Мюленштрассе, чтобы 15 взрослых кабанов и примерно столько же молодых могли беспрепятственно двигаться по городу. Это произошло в пятницу 15 мая.
На видео видно, как дикие кабаны бродят лужайками между жилыми домами, а затем быстро бегут по улице.
– Иногда дикая природа - прямо перед входом в наш дом, - прокомментировала событие полиция.
Manchmal liegt die Wildnis direkt vor unserer Haustür.
Unsere Kolleg. sperrten am Freitagvormittag zur Sicherheit für den Rottenlauf