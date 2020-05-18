Мэр Николаева Александр Сенкевич вместе с руководством Управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета обратилось в Кабинет Министров Украины с просьбой разблокировать их работу в части контроля за строительством.

Об этом сообщили в пресс-службе управления.

В управлении отметили, что 22 июля его сотрудники провели внеплановую проверку выполнения строительных работ на объекте строительства нежилых помещений под магазин «АТБ» по адресу улица Космонавтов, 142/1. По результатам проверки чиновники составили административный протокол за нарушение в градостроительной деятельности и протокол на разработчика проектной документации. Заказчику строительства, а именно ООО «АТБ-Инвест» направили предписания о приостановлении работ и устранении нарушений. Помимо этого, по результатам проверки управление приняло решение аннулировать разрешение на выполнение строительных работ от 10 мая 2019 года в связи с нарушением требований градостроительной документации, несоответствия проектной документации требованиям строительных норм.

В свою очередь, ООО «АТБ-Инвест» обратилось в Днепропетровский окружной административный суд с иском об обжаловании действий управления.

При этом в управлении также отмечают, что в связи с ликвидацией Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и в соответствии с пунктом 3 постановления Кабинета Министров Украины от 13 марта 2020 № 219 «Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора» действие постановления Кабинета Министров Украины от 23 мая 2011 № 553 «Об утверждении порядка осуществления государственного архитектурно-строительного контроля» приостановлено до начала выполнения функций и полномочий Государственной инспекции градостроительства.

Начальник управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета Елена Туова приняла участие в онлайн совещании с участием местного самоуправления по вопросам реорганизации ГАСИ, которую проводило Министерство региональной политики. На совещании были рассмотрены проблемные вопросы, которые возникли в органах ГАСКа в связи с принятыми правительством постановлением.

— Оставить строительство бесконтрольным недопустимо. Управление призывает субъектов градостроительства сознательно понимать все риски самовольного строительства и использование не введенных в эксплуатацию объектов. Надеемся, что вопросы, которые волнуют город Николаев и всю Украину удалось аргументировано раскрыть, что в свою очередь приведет к внесению изменений в законодательство с целью предоставления возможности органам местного самоуправления осуществлять свои полномочия. Управлением направлены письма в Комитет Верховной Рады Украины и в Ассоциации городов Украины с просьбой инициирования вопросов о внесении изменений в законодательство в сфере градостроительной деятельности, — говорится в сообщении.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич также направил письма в Комитет Верховной Рады Украины и в Ассоциацию городов Украины в которых попросил обратитьвнимание на вопросы об инициировании внесения изменений в законодательство в сфере градостроительной деятельности в связи с проблемными вопросами, которые возникли на основании постановления Кабинета Министров Украины «О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины».

Помимо этого, Елена Туова обратилась с письмами в ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины, - прим.) и к Министру развития общин и территорий Украины Алексею Чернышеву с просьбой предоставить разъяснения, каким образом нужно действовать в рамках нового законодательства.

— Надеемся на получение ответов и решения вопросов в кратчайшие сроки. На данный решении проблемных вопросов отсутствует, — отметила Елена Тулова.

Напомним, в Николаеве полностью прекращена работа застройщиков из-за принятых Кабинетом министров Украины изменений в деятельности Государственной архитектурно-строительной инспекции в части регистрации сообщений о начале и проведении строительных работ, а также регистрации изменений в разрешительную документацию.