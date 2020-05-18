Украинцы считают второго президента Леонида Кучму лучшим среди президентов, а период его правления - «эпохой развития», действующий президент Владимир Зеленский уступает Кучме 4%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг» от 12-13 мая

– В целом, среди всех президентов независимой Украины, 20% считают лучшим Кучму. 16% ответили, что лучшим президентом является Владимир Зеленский, 13% считают, что лучшим был Леонид Кравчук, 12% - Петр Порошенко, 9% - Виктор Янукович и только 6% - Виктор Ющенко, - говорится в опросе.

В то же время, 14% респондентов ответили, что ни один из президентов не был лучшим, а еще 10% - затруднились ответить.

Сообщается, что чаще Кучму и Януковича избирали жители юго-восточных областей, Порошенко - жители западно-центральных регионов. Зеленского чаще выбирали молодые опрошенные, а Кравчука те, кто постарше.

Кроме того, «эпохой развития» в Украине опрошенные охарактеризовали времена правления президентов Кучмы и Зеленского, застоем назвали - годы правления Ющенко, упадком - период президентства Януковича и Порошенко.

Опрос проводился 12-13 мая 2020 года среди 3000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Ошибка репрезентативности не более 1,8%.