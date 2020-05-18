Китай в ближайшие два года выделит пострадавшим от коронавируса странам финансовую помощь на сумму 2 миллиарда долларов.

Об этом заявил глава КНР Си Цзиньпин на ассамблее Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в понедельник, 18 мая, пишет «Слово и дело».

Также Китай призвал провести ревизию глобального реагирования на пандемию. Председатель КНР в своей речи заявил, что не сомневается в победе над коронавирусом, но это не последнее подобное ЧП и в дальнейшем необходимо усовершенствовать глобальную систему здравоохранения, повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации, создать резервные центры противоэпидемических средств глобального и регионального измерения. Проводить проверку предложено под эгидой ВОЗ.

Напомним, что в Украине состоянием на 9:00 18 мая зафиксировано 18 тысяч 616 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 535 летальных, 5276 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.