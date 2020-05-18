Турция выражает поддержку крымским татарам в связи с годовщиной депортации и осуждает аннексию Крыма Россией.

Об этом заявил спикер МИД Турции, сообщило турецкое издание Daily Sabah.

В турецком министерстве напомнили, что 76 лет назад крымские татары были насильно депортированы из Крыма в нечеловеческих условиях.

– Большая часть из 250 тыс. крымских татар потеряли свои жизни или во время депортации, или в изгнании. Крымские татары на протяжении десятков лет не имели возможности вернуться на их родину – Крымский полуостров после изгнания в 1944 году, – сказал спикер.

При этом в Турции также заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины и чтят память геноцида черкесов, погибших во время русско-кавказской войны в 1864 году.

18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах геноцида крымскотатарского народа – в этот день в 1944 году назад началась сталинская депортация крымских татар из Крыма.

Согласно постановлению Верховной Рады №792-VIII от 12.11.2015 года, депортация крымских татар в 1944 году признана геноцидом, а 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.