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Турция выражает поддержку крымским татарам в связи с годовщиной депортации и осуждает аннексию Крыма Россией.
Об этом заявил спикер МИД Турции, сообщило турецкое издание Daily Sabah.
В турецком министерстве напомнили, что 76 лет назад крымские татары были насильно депортированы из Крыма в нечеловеческих условиях.
– Большая часть из 250 тыс. крымских татар потеряли свои жизни или во время депортации, или в изгнании. Крымские татары на протяжении десятков лет не имели возможности вернуться на их родину – Крымский полуостров после изгнания в 1944 году, – сказал спикер.
При этом в Турции также заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины и чтят память геноцида черкесов, погибших во время русско-кавказской войны в 1864 году.
18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах геноцида крымскотатарского народа – в этот день в 1944 году назад началась сталинская депортация крымских татар из Крыма.
Согласно постановлению Верховной Рады №792-VIII от 12.11.2015 года, депортация крымских татар в 1944 году признана геноцидом, а 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Турция выражает поддержку крымским татарам в связи с годовщиной депортации и осуждает аннексию Крыма Россией.
Об этом заявил спикер МИД Турции, сообщило турецкое издание Daily Sabah.
В турецком министерстве напомнили, что 76 лет назад крымские татары были насильно депортированы из Крыма в нечеловеческих условиях.
– Большая часть из 250 тыс. крымских татар потеряли свои жизни или во время депортации, или в изгнании. Крымские татары на протяжении десятков лет не имели возможности вернуться на их родину – Крымский полуостров после изгнания в 1944 году, – сказал спикер.
При этом в Турции также заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины и чтят память геноцида черкесов, погибших во время русско-кавказской войны в 1864 году.
18 мая в Украине и мире вспоминают о жертвах геноцида крымскотатарского народа – в этот день в 1944 году назад началась сталинская депортация крымских татар из Крыма.
Согласно постановлению Верховной Рады №792-VIII от 12.11.2015 года, депортация крымских татар в 1944 году признана геноцидом, а 18 мая отмечается День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.