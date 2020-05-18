Высший антикоррупционный суд отменил заочное содержание под стражей Александра Клименко — министра доходов и сборов Украины времен президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на постановление суда.

Таким образом суд удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Александра Клименко.

Кроме того, суд не удовлетворил новое ходатайство прокурора о заключении под стражу экс-министра.

Напомним, в августе 2019 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, подозреваемого в незаконном возмещении НДС в 2012-2013 годах, что привело к убыткам государству в размере 3 миллиардов гривен, и создании программных предприятий для отмывания средств.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года заместителя министра энергетики и угольной промышленности времен президента Януковича Игоря Кирюшина экстрадировали в Украину. Он арестован с правом на внесение залога.