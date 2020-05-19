В Ивано-Франковске задержали хакера, известного под ником Sanix. В начале 2019 года он опубликовал на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 млн адресами электронной почты и 21 млн уникальных паролей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

О хакере писали иностранные издания The Guardian, Forbes и Newsweek, а телеканал Italia 1 посвятил ему целый сюжет. База, которую он выставил на продажу, является крупнейшим за всю историю массивом украденных данных.

– Специалисты установили, что продаваемая хакером база объемом 87 гигабайт является лишь малой частью количества данных, которыми он завладел. Подобных баз украденных и взломанных паролей у хакера было как минимум семь, общий объем которых составлял почти терабайт. В них входили персональные, в том числе и финансовые, данные жителей ЕС и Северной Америки, - говорится в сообщении.

СБУ получила информацию, что всемирно известным хакером Sanix может быть житель Ивано-Франковской области. Киберполиция зафиксировала за ним продажу баз данных с логинами и паролями к электронной почте, пин-кодами банковских карт, электронных кошельков криптовалюты, счетов PayPal и других данных.

Готовится объявление подозрения в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров.

Напомним, киберполиция в Николаевской области разоблачила противоправную деятельность 21-летнего частного предпринимателя, который в течение 2019-2020 годов несанкционированно вмешивался в автоматизированную системы онлайн-платежей и завладевал деньгами людей.