Лидер партии «Европейская Солидарность», пятый Президент Петр Порошенко заявил, что обещания, которые власть щедро раздает медикам с первых дней эпидемии коронавируса, не выполняются, а врачи из-за тотальной незащищенности стали наиболее уязвимой категорией в Украине.

Об этом Петр Порошенко заявил с трибуны Верховной Рады, сообщает пресс-служба партии.

Он призвал парламент проголосовать за изменения в закон о страховании медработников в случае заболевания коронавирусом и обеспечить выплаты всем медикам, кто заболел COVID-19.

— Скажите, пожалуйста, как могло так случиться, что врачей на переднем крае борьбы с коронавирусом чиновники не ценят, не уважают и не защищают? Как могло случиться, что из того, что наобещано медикам в видеороликах, не выполнено почти ничего. Только по состоянию на сейчас, и то по не провереной информации, только 14 регионов выплатили 300% надбавку, которую мы с вами приняли в этом зале. И то только за март - а сейчас третья декада мая, - сообщил Петр Порошенко.

Лидер «Европейской Солидарности» напомнил, что предложения фракции по страхованию медиков были искажены альтернативным законопроектом от монобольшинства.

— Обвели вокруг пальца врача, который к клятве Гиппократа относится гораздо ответственнее, чем некоторые к присяге народного депутата. Чтобы получить страховку, вы предлагаете врачу умереть. Из закона убрано ключевую норму выплаты в случае заражения во время противодействия коронавируса. Еще одно вашае издевательское требование - инвалидность. Но до сих пор никто не стал инвалидом во всем мире от коронавируса. Вы страхуете от того, чего в принципе быть не может. И вам безразлично, что каждый пятый инфицирован сейчас в Украине - это врач. Может произойти чудо: вдруг президент наложит вето на соответствующий законопроект, и вернет его с предложением быть честными с врачами. Но, к сожалению, я не верю в чудеса, - отметил пятый Президент.

Он призвал зарегистрировать соответствующий законопроект «Европейской Солидарности», который также поддержали фракции «Голос» и «Батьківщина».

— Этот законопроект об обязательном страховании медиков в случае заболевания коронавирусом. Если власть не защитила врачей, власть тем более должна платить за последствия собственного равнодушия, небрежности и некомпетентности. Подчеркиваю, что мы как оппозиция не остаемся в стороне. В пустозвонстве чиновников находим и поддерживаем любые рациональные зерна. Наша команда доставила в больницы 115 тысяч защитных костюмов. Закупили и на этой неделе передадим десятки тысяч высокоэффективных тестов от швейцарской компании Ля Рош. Но как оппозиция мы не можем делать все за власть, на которой лежит абсолютная ответственность за защиту Украины, - отметил Петр Порошенко.

Как известно, 7 мая, на внеочередном заседании Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект № 3376−1, которым утвердила страховые выплаты медикам в случае инфицирования коронавирусом.

