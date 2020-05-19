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Национальная полиция установила предполагаемого заказчика убийства Амины Окуевой. По данным следствия, это 44-летний чеченец, гражданин России, который нашел на территории Украины киллеров, согласившихся совершить преступление.
Об этом говорится на сайте прокуратуры Киевской области.
– Подозреваемый должен был найти исполнителей умышленного убийства Окуевой и Осмаева за соответствующее денежное вознаграждение. Заказчику умышленного убийства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 пунктом 6, 11, 12 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозрение направлено в посольство Российской Федерации, - заявили в полиции.
Подозреваемого собираются объявить в международный розыск.
Напомним, 30 октября 2017 около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции «Глеваха» Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.
В начале 2020 года полиция задержала человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате возле места преступления. Как оказалось, он подозревался в причастности к нескольким другим громким убийствам, в том числе директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького (январь 2019 года).
Национальная полиция установила предполагаемого заказчика убийства Амины Окуевой. По данным следствия, это 44-летний чеченец, гражданин России, который нашел на территории Украины киллеров, согласившихся совершить преступление.
Об этом говорится на сайте прокуратуры Киевской области.
– Подозреваемый должен был найти исполнителей умышленного убийства Окуевой и Осмаева за соответствующее денежное вознаграждение. Заказчику умышленного убийства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 27 пунктом 6, 11, 12 части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Подозрение направлено в посольство Российской Федерации, - заявили в полиции.
Подозреваемого собираются объявить в международный розыск.
Напомним, 30 октября 2017 около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции «Глеваха» Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.
В начале 2020 года полиция задержала человека, чьи биологические образцы совпали с ДНК, найденным на автомате возле места преступления. Как оказалось, он подозревался в причастности к нескольким другим громким убийствам, в том числе директора Caparol Павла Зможного (сентябрь 2016 года) и начальника отдела рекламы КП «Киевский метрополитен» Павла Миленького (январь 2019 года).