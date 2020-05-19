В 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине предусмотрено рекордное финансирование – около 1000 миллиардов гривен или 10% госбюджета.

Об этом сообщил глава «Укравтодора» Александр Кубраков в интервью РБК-Украина.

По его словам, сумма в 100 миллиардов гривен на ремонт дорог будет рекордной.

– Да, отрасль в этом году – в приоритете государства, и есть финансирование, но нам никто не дает его на блюдечке с голубой каемочкой. Мы выгрызаем эти деньги и добиваемся того, чтобы они шли на дороги в каждом уголке Украины, – заявил Александр Кубраков.

По его словам, основа финансирования дорог – Государственный дорожный фонд. Из него 31,5 миллиард гривен направляются на ремонты и строительство дорог государственного значения, 5,7 миллиардов – на содержание дорожной сети, 22 миллиарда – на дороги местного значения.

Второй источник финансирования – это деньги, которые «Укравтодор» получает под госгарантии. Суммарно агентство планирует привлечь 19,3 миллиарда гривен.

Кубраков также отметил, что ожидает и третий источник финансирования. Это 35 миллиардов гривен, полученных «Нафтогазом» от «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража.

Кроме этих основных источников, у «Укравтодора» есть финансирование от Международных финансовых организаций (4,4 миллиарда) и отдельные бюджетные программы (около 2 миллиардов гривен).

Напомним, Николаев вошел в пятерку «городов-островов», дороги к которым планируют отремонтировать в 2020 году.