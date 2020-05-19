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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине до конца мая.
Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.
— До конца мая мы его планируем принять, — сказал Давид Арахамия.
Он отметил, что парламент не мог рассматривать подготовленный ко второму чтению соответствующий законопроект в режиме внеочередных сессий, а с возвращением ВР к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний это стало возможным.
Напомним, что в 2020 году Украина может получить 4,5 миллиарда гривен от легализации игорного бизнеса.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявляет, что Верховная Рада может принять законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине до конца мая.
Об этом он сообщил в интервью Интерфакс-Украина.
— До конца мая мы его планируем принять, — сказал Давид Арахамия.
Он отметил, что парламент не мог рассматривать подготовленный ко второму чтению соответствующий законопроект в режиме внеочередных сессий, а с возвращением ВР к привычной работе в режиме традиционных пленарных заседаний это стало возможным.
Напомним, что в 2020 году Украина может получить 4,5 миллиарда гривен от легализации игорного бизнеса.