Апелляционная палата отменила заочный арест бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, поскольку военный прокурор не направил постановление об объявлении его в международный розыск в Национальное бюро Интерпола в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба палаты Высшего антикоррупционного суда.

– Прокурор военной прокуратуры действительно принял процессуальное решение в форме постановления, которым в порядке ст. 281 УПК объявил международный розыск подозреваемого (Клименко – прим.). Однако, стороной обвинения не приобщено никаких доказательств, свидетельствующих о совершении органом досудебного расследования любых действий, направленных на реализацию соответствующего постановления, в частности доказательств внесения сведений об объявлении лица в международный розыск в ЕРДР и направления запроса об объявлении розыска в Национальное центральное бюро Интерпола в Украине, – информирует судья-спикер апелляции ВАКС Инна Калугина.

Судья добавила, что сейчас следствие проводят детективы НАБУ, а процессуально руководство – прокуроры САП. Поэтому, данное решением суда не лишает сторону обвинения права повторного обращения с соответствующим ходатайством к следственному судье в случае устранения указанных недостатков.

По версии следствия, Клименко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации, действуя из корыстных побуждений, путем реализации разработанного преступного плана и преступной схемы завладел средствами государственного бюджета на общую сумму 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из госбюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.

Напомним, в августе 2019 года Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, подозреваемого в незаконном возмещении НДС в 2012-2013 годах, что привело к убыткам государству в размере 3 миллиардов гривен, и создании программных предприятий для отмывания средств.

Ранее сообщалось, что в январе 2020 года заместителя министра энергетики и угольной промышленности времен президента Януковича Игоря Кирюшина экстрадировали в Украину. Он арестован с правом на внесение залога.