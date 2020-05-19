Верховная Рада поддержала в первом чтении президентский законопроект, который касается служебных преступлений и определения существенного материального ущерба.

Об этом сообщают #Буквы.

За проект закона № 2621 «О внесении изменения в статью 364 Уголовного кодекса Украины относительно уточнения признаков отдельных преступлений в сфере служебной деятельности» проголосовали 288 нардепов.

Инициатором документа является президент Украины Владимир Зеленский.

Как объяснил первый заместитель спикера Верховной Рады, представитель президента в ВР Руслан Стефанчук, представляя законопроект, в 2014 году вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми «была существенно усложнена квалификация совершение отдельных преступлений должностными лицами и предоставлена им возможность безнаказанно осуществлять свою деятельность».

– Так, действия должностного лица могут быть квалифицированы как преступление по отдельным статьям Уголовного кодекса Украины исключительно при условии нанесения материального ущерба. За причинение вреда нематериального характера, нарушение прав и свобод человека и гражданина, общественной безопасности, общественного порядка, ослабление авторитета и престижа органов государственной власти или местного самоуправления должностное лицо невозможно привлечь к ответственности. Именно поэтому главой государства внесен на рассмотрение Парламента и определен как безотлагательный проект закона № 2621, – рассказал Стефанчук.

Данным законопроектом предлагается предусмотреть, что условием квалификации преступлений по статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 364-1 (злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы), 365 (превышение власти или служебных полномочий), 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги), 367 (служебная халатность) «является наличие существенного ущерба, в частности, нематериального характера».

Законопроектом предлагается изменить редакцию пункта 3 примечания к статье 364 Уголовного кодекса, установив, что существенным ущербом в денежном эквиваленте «считается такой ущерб, который в сто и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан» (если такой ущерб имеет материальный характер).

Если же ущерб приведет к последствиям нематериального характера, то его существенность определяется с учетом конкретных обстоятельств дела (как это было предусмотрено до 2014 года).

Изменения в Уголовный кодекс должны привести уголовное законодательство Украины к европейским стандартам.