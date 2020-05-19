Верховная Рада приняла за основу законопроект о переименовании Дня защитника Украины.

За соответствующее решение свой голос отдал 261 депутат, пшет Украинская правда.

Автором законопроекта 2325 является депутат от «Слуги народа» Марина Бардина. По ее убеждению, праздник должен называться «День защитников Украины» с целью чествования мужества и героизма не только мужчин, но и женщин.

С соответствующей инициативой к ней с коллегами обратились женщины из Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов.

Однако нардеп от «Европейской Солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе предложила назвать праздник «День защитников и защитниц Украины», чтобы отдельно подчеркнуть в названии заслуги женщин. Эту идею поддержали во фракции «Батьківщина».

Окончательное решение касательно окончательного названия праздника примут ко второму чтению.