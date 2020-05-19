Премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что несмотря на угрозу коронавируса парламентские выборы состоятся этой осенью.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Мы сегодня полностью мобилизованы для победы над COVID-19, восстановления экономики и проведения предстоящих парламентских выборов в спокойной обстановке, - сказал Гахария на брифинге в Тбилиси, добавив, что оппозиция со своей стороны пытается использовать критический для страны период в своих узких политических и личных интересах.

Вместе с тем премьер Грузии ответил на вопрос о помиловании президентом Саломе Зурабишвили в минувшую пятницу осужденных ранее бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулавы и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.

— Для меня очень тяжело, когда человек, который участвовал в штурме здания парламента (Окруашвили - ИФ) и человек, который украл из бюджета 50 миллионов лари (Угулава - ИФ) заслуживают помилования только лишь потому, что являются оппозиционными политиками, но помилование заключенных это полная компетенция президента, - сказал Георгий Гахария.

Он добавил, что грузинский народ мудр и сделает свой правильный выбор на предстоящих осенью парламентских выборах.

Ранее сообщалось, что в Грузии ,в октябре 2018 года в последний раз прямым голосованием выбирают президента.