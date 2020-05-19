Президент Владимир Зеленский уволил от должности главы Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины Александра Устименко и назначил вместо него Сергея Дусика.

Соответствующие указы главы государства №№ 187 и 188, опубликованные на сайте президента.

Оба указа были подписаны сгодня, 19 мая. По данным СМИ, Устименко занимал эту должность с марта 2015 года. А новый начальник Дусик ранее был командиром днепропетровского подразделения «Альфа». В «Альфе» когда-то работал и Устименко.

Напомним, коллегия Службы безопасности Украины поддержала концепт законопроекта о реформировании СБУ.